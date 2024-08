Reprodução/Instagram/X Brasileiro que viralizou ao dançar em cima de ônibus no Carnaval morre após briga em iate

Morreu na Rússia o brasileiro Jhonatan Oliveira , que virou meme nas redes sociais com um vídeo dançando 'Break Free', da Ariana Grande , em cima de um ônibus no Carnaval de São Paulo, em 2017.

Segundo o noticiário local, o jovem teria se envolvido em uma briga com um outro rapaz local enquanto estavam a bordo de um iate. O canal REN TV afirmou que a briga começou antes do barco sair e, já no mar.

Uma fonte declarou que Jhonatan caiu e, como não sabia nadar, não resistiu. "Ao contrário do residente local, o brasileiro não sabia nadar e se afogou", disse a imprensa russa.

O residente russo foi detido e está sob investigação de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

A Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa para São Petersburgo está verificando o ocorrido.

Relembre o meme de Jhonatan Oliveira

