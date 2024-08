Reprodução/Instagram Luiza Possi desabafa nas redes sociais após haters de internet atacarem filhos os filhos

A cantora Luiza Possi , de 40 anos, compartilhou nesta quarta-feira (14) nas redes sociais uma série de fotos com o marido, o diretor de TV Cris Gomes . A artista aproveitou o momento para fazer uma homenagem pelos anos que estão juntos.



Na legenda, Luiza escreve: "Tem sido simplesmente incrível passar esses dias ao seu lado, meu amor. Cada momentos juntos aqui tem sido mágico, e o nosso amor parece florescer ainda mais nesse lugar tão lindo e romântico".

A artista continua: "É incrível pensar que eu nunca tinha conhecido esse pedacinho de paraíso, e agora tenho a oportunidade de vivê-lo ao lado da pessoa mais especial da minha vida. Cada pôr do sol, cada caminhada, cada sorriso compartilhado só faz aumentar o quanto eu sou grata por ter você ao meu lado."

Ela finaliza: "Te amo mais do que palavras podem expressar, e mal posso esperar por todas as aventuras que ainda vamos viver juntos. E Amsterdã, cada detalhe, o seu jeito, as pessoas, o comportamento, tudo tão único. Um ecossistema que se basta e como é lindo, tô te amando cada vez mais."

Veja as fotos

Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram Luiza Possi surge irreconhecível em homenagem a companheiro Instagram





Nos comentários, os seguidores elogiaram a cantora e deram dicas de lugares para conhecer com uma vibe romântica. Uma seguidora afirma: "Meu lugar mais romântico foi em Praga!". Outra acrescenta: "Para minha pessoa, não existe lugar mais romântico que Paris!".



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp