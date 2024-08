Reprodução/Instagram Larissa Sumpani





Atual Miss Bumbum, Larissa Sumpani compartilhou uma proposta bastante inusitada que recebeu recentemente nas redes sociais. Nesta segunda-feira (12), a influenciadora revelou que um admirador de sua conta em uma plataforma adulta a surpreendeu com uma oferta para se casarem no metaverso, prometendo uma generosa quantia de R$ 100 mil.

O fã, que se autodenomina como seu "número 1", detalhou sua proposta na mensagem: "Tenho acompanhado você há um bom tempo e, após muita reflexão, decidi que queria fazer essa proposta... Gostaria de me casar com você no metaverso."

Larissa, que respondeu ao fã, expressou sua gratidão pela oferta, mas deixou claro que não poderia aceitá-la. "Agradeço muito pelo carinho e pela proposta, mas infelizmente não posso aceitar. Estou em um relacionamento e valorizo muito o conceito de casamento," comentou a Miss Bumbum. Ela destacou que, apesar de a proposta ser tentadora, casar apenas por dinheiro, mesmo que no mundo virtual, não seria algo com o qual se sentiria confortável.

A influenciadora, que está namorando o ator de conteúdo adulto Victor Prado, enfatizou a seriedade que atribui ao casamento. "Eu realmente acredito no amor e no compromisso que um casamento exige. Não posso me comprometer com algo só pelo dinheiro, e espero me casar com a pessoa com quem estou realmente envolvida," explicou Larissa.

Além disso, Larissa revelou que, devido a experiências passadas, ela e Victor firmaram um contrato com regras específicas para manter a integridade do relacionamento. "Temos uma cláusula que proíbe qualquer um de nós de usar vozes excessivamente fofinhas em gravações com outras pessoas, pois consideramos isso mais íntimo do que o próprio sexo," disse ela. O contrato também estabelece que o casal deve manter uma frequência de cinco encontros sexuais por semana.