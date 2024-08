Reprodução/Instagram Filha de André Gonçalves comemora Dia dos Pais com homenagem à mãe após briga por pensão

Filha mais velha de André Gonçalves , Manuela Seiblitz comemorou o Dia dos Pais com uma homenagem para a mãe, a atriz Tereza Seiblitz. Aos 25 anos, a jovem é formada em cinema.

Na publicação feita no Instagram, Manuela não mencionou o ator, com quem brigou na Justiça pela falta do pagamento de pensão alimentícia. O artista chegou a ser preso em 2020 por conta da dívida.

"Vídeo para celebrar ela, que cuidou de mim nas últimas semanas com a sagacidade de mil mães! Sorte. A cada dia que passa te entendo mais (risos). Viva você. Que a gente siga questionando tudo juntas para toda a eternidade Meus lugares de paz têm sempre ligação com o que você me ensinou e me ensina. Te amo", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que em janeiro André compartilhou um registro ao lado da filha e os internautas entenderam que a relação dos dois havia melhorado. Manuela passou anos sem falar com o pai, que tinha uma dívida de R$109 mil de pensão alimentícia.

A prisão de André Gonçalves

André Gonçalves já passou por dois apertos pela falta de pagamento de pensão alimentícia. Em 2022, o ator passou a noite na prisão e usou tornozeleira eletrônica pelo processo movido na Justiça de Santa Catarina pela filha com a jornalista Cynthia Benini.

Em 2021, o artista teve outra prisão pedida no Rio de Janeiro pela filha com Tereza Seiblitz. André Gonçalves é pai de três filhos.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp