SBT "Sabadou com Virgínia" do dia 10 de agosto de 2024

A cantora e ex-participante do "Big Brother Brasil 24" Wanessa Camargo foi a convidada do último "Sabadou com Virgínia", exibido no dia 10 de agosto. Na ocasião, a filha de Zezé Di Camargo detalhou como foi reencontrar Dado Dolabella após 18 anos sem contato, e o que motivou sua reconciliação com o então ex-namorado.

Segundo Wanessa, o reencontro foi inesperado: "18 anos sem encontrar a pessoa e um dia andando na rua o encontrei, do nada. Ele estava todo hippie, alternativo, na Chapada dos Veadeiros".

A cantora então se derreteu: "Aí o amor falou mais alto. Às vezes você encontra o ex e fala: ‘Graças a Deus, livramento’. Nesse caso o meu coração bateu muito forte, fiquei nervosa".

"Conversamos gaguejando, mas foi muito mágico. Tentamos dar uma chance para nós. A vida é assim, temos que seguir o que pensamos e acreditamos e sentimos, independentemente do que vão pensar, achar e o que vai ser", encerrou a ex-BBB.

Dado e Wanessa reataram o namoro em outubro de 2022, após a artista terminar um casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos.

Relação estremecida

Após sua breve participação no reality show da Globo, a cantora e o ator tiveram um término temporário. A confirmação do fim do namoro foi feita por Wanessa, quando falou pela primeira vez sobre sua expulsão do BBB24.

Em uma entrevista à Renata Ceribelli, no Fantástico, Wanessa disse que, mesmo com o término, ainda havia sentimento pelo ator: "A gente terminou o relacionamento, tenho muito carinho com tudo que eu vivi, mas agora, nesse momento, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para os meus filhos e para o meu trabalho".

Ela afirma: "A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas é quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar, agora, se olhar primeiro. E eu preciso me amar e me acolher primeiro agora".