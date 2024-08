Reprodução Serginho Groisman recebe homenagem de filho durante ‘Altas Horas’

O "Altas Horas" do último sábado (10) foi repleto de emoções, com uma homenagem especial ao Dia dos Pais. A programação, no entanto, pegou o apresentador Serginho Groisman de surpresa. Durante o programa, Serginho recebeu uma homenagem em vídeo do filho Thomas, de 8 anos, fruto de seu relacionamento com Fernanda Molina.

No vídeo, o menino recitou um poema dedicado ao pai, expressando seu amor de forma singela e encantadora, o que emocionou não só Serginho, mas também a plateia presente. Thomas descreveu o amor por seu pai, comparando-o a uma flor que nunca murcha, sempre presente em seu coração.

“Amo o meu pai como as flores, igual uma flor bem linda, linda de montão, igual uma flor bem bonita. Uma flor que nunca vai se acabar, do amor do meu coração, que sempre você vai estar junto no meu coração", diz o pequeno no vídeo.

A declamação arrancou suspiros e lágrimas do apresentador, que foi visivelmente tocado pela homenagem. Mas a surpresa não parou por aí: logo após o poema, Thomas apareceu no palco do "Altas Horas", enchendo Serginho de abraços e carinhos, além de fazer um autógrafo na camisa do pai.

O programa contou com uma trilha sonora especial com Fábio Jr. cantando clássicos. Durante a homenagem, Serginho se juntou a Fábio Jr. no palco para um dueto do sucesso "Alma Gêmea".