A ex-esposa de Cauã Reimond e influenciadora digital Mariana Goldfarb compartilhou com os seus seguidores uma coletânea de fotos de um dia especial. A influencer aproveitou o dia ensolarado para cavalgar.



Na publicação, Mariana escreve: "Tô vivendo um sonho". Ela então coloca uma série de fotos em que aparece com um cavalo branco, com registros inclusive dela cavalgando com o mar ao fundo. Além disso, Mariana também surge alimentando outros animais e acariciando um pequeno potro.

Veja as fotos

Nos comentários, os seguidores ficaram enlouquecidos com os registros da influencer. Uma seguidora diz: "Percebe-se você está radiante". Outra completa: "Cavalo lindo". Uma logo reconhece onde a influencer está: "Essa região é linda demais!!"

