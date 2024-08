Mayra Dugaich Travis Scott tem show marcado em São Paulo em setembro





O rapper americano Travis Scott, de 33 anos, foi preso em Paris, França, segundo o jornal 'The Mirror'. O músico teria sido detido nesta sexta-feira (09), após uma confusão com um segurança no hotel George V, na capital francesa.

De acordo com as informações, a briga teria ocorrido de madrugada, com alguns relatos sugerindo que Scott estava alcoolizado durante o incidente.

A suposta confusão aconteceu logo após o cantor ser visto assistindo aos Jogos Olímpicos na cidade. Scott foi flagrado torcendo durante a semifinal do basquete masculino, disputada entre EUA e Sérvia.

A prisão ocorre poucos dias antes de uma audiência judicial marcada para setembro, relacionada a um incidente ocorrido em Miami. Em junho, Scott se envolveu em uma briga em um iate, o que resultou em uma acusação de intoxicação desordeira, que posteriormente foi retirada.

No entanto, ele ainda enfrenta uma acusação de invasão de propriedade.Além desses conflitos recentes, Scott também teria se envolvido em outra confusão durante o Festival de Cinema de Cannes.

Show em São Paulo



O rapper estadunidense tem um show marcado no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo, no dia 11 de setembro. O anúncio do show, que faz parte da turnê atual do cantor (Circus Maximus Tour), foi feito no dia 22 de julho.