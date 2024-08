Reprodução/Instagram Sharon von Rouwendaal



Ao emergir das águas do Rio Sena, onde acabara de conquistar a medalha de ouro na maratona aquática, Sharon van Rouwendaal não conseguiu conter as lágrimas. Com o punho direito erguido, apontou para a tatuagem de uma pata de cachorro que havia feito recentemente. Embora já tivesse vencido a mesma prova na Rio-2016 e conquistado a prata em Tóquio, a vitória desta quinta-feira teve um sabor diferente, marcado por uma mistura de emoções.

A tatuagem em seu braço é uma homenagem ao cachorro que perdeu em maio, um tributo que ela fez para manter viva a memória do animal. Batizado de Rio em homenagem ao seu primeiro ouro olímpico, o cão esteve presente em espírito nesta nova vitória.

"Meu cachorro era tudo para mim. Eu sabia que não o traria de volta, mas nadei por ele", declarou a atleta ao site holandês NOS.

Tatuagem

A escolha de tatuar o braço direito foi simbólica: foi com ele que tocou primeiro a linha de chegada na Rio-2016. Sharon, que se descreve como uma pessoa solitária, depende muito do apoio familiar devido ao seu estilo de vida nômade, que dificulta a manutenção de amizades. A exceção era o companheiro canino que perdeu há três meses.

"Foi como se meu mundo desmoronasse um pouco. Ele era realmente meu bebê. De repente, uma medalha parecia não ter tanto valor", refletiu. "Mas então meus pais me incentivaram a tentar novamente. E foi aí que decidi dar tudo de mim mais uma vez para estes Jogos Olímpicos."