Ex-participantes do Big Brother Brasil, Fiuk e Lumena 'roubaram a cena' e se beijaram no "Rancho do Carlinhos Maia", nesta quinta-feira (08). O vídeo, que viralizou nas redes sociais, foi publicado pelo influenciador.

"Pode ser daqui a pouco também, fazer o que?", iniciou Fiuk, que foi questionado por Lumena, antes do beijo, de estar ou não namorando. "Não, imagina", respondeu o cantor.

Após o breve diálogo, Fiuk e Lumena começaram a rir e foram embalados por terceiros antes da troca de salivas. "Vai, beija logo".

Nas redes sociais, diversos usuários se manifestaram sobre o inesperado beijo.

"Fiuk realizou um sonho antigo, ele sempre foi doido pra pegar a Lumena", escreveu um usuário."Meu Deus! Que babado. Não esperava, loucura", dizia outro comentário na rede social 'X'.

Fiuk e Lumena estiveram juntos na 21ª edição do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo. Lumena Aleluia foi a sexta eliminada do BBB, com 61,31% dos votos, enquanto Fiuk foi finalista e ficou na terceira posição, atrás de Juliette (campeã) e Camilla de Lucas (vice-campeã).

MEU DEUS! Fiuk e Lumena, “rivais” do BBB21, se beijando no Rancho do Carlinhos Maia pic.twitter.com/dckgge4qEE — POPTime (@siteptbr) August 9, 2024