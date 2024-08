Reprodução/Instagram Joana Sanz e Daniel Alves

A modelo Joana Sanz publicou nesta quinta-feira (8) nos stories do seu Instagram uma série de registros felizes com o ex-jogador Daniel Alves. O atleta foi condenado a quatro anos e meio de prisão por ter cometido estupro contra uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona.



Nas fotos, Joana escreveu coisas como: "Sim, somos felizes" e "Incomodados, não olhem", enquanto mostrava registros cozinhando com o marido e sentada no colo do ex-jogador.

Veja as fotos:

Joana Sanz em novos registros com Daniel Alves Instagram Joana Sanz em novos registros com Daniel Alves Instagram Joana Sanz em novos registros com Daniel Alves Instagram





Joana reatou o casamento com Daniel em abril deste ano. A volta do casal teria causado um racha na família, segundo informações da imprensa espanhola. Os parentes do ex-atleta não estariam satisfeitos com a atitude da modelo, uma vez que, após o acusar de ser “infiel” e apontar que iria se divorciar dele, voltou atrás e reatou o relacionamento.

Daniel Alves foi condenado pela Justiça espanhola de ter estuprado uma jovem de 23 anos, em uma balada em Barcelona. O ex-jogador teria que cumprir uma pena de quatro anos e meio de prisão. No entanto, o atleta conseguiu a liberdade provisória mediante ao pagamento de uma fiança no valor de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,4 milhões. O jogador chegou a cumprir 14 meses de sua pena, em regime fechado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp