Reprodução/X Marcus Jordan é visto cheirando substância misteriosa





Marcus Jordan, filho do lendário jogador de basquete Michael Jordan, foi flagrado recentemente aparentando inalar uma substância em pó branco durante um almoço à beira da piscina ao lado da namorada Ashley Stevenson, na França.

Enquanto cheirava o pó misterioso, Marcus estava em uma mesa lotada, utilizando um objeto de metal para inalar a substância. Ainda não se sabe a procedência do produto.

Enquanto Marcus parecia concentrado ao cheirar o pó, sua parceira, Ashley Stevenson, sorria e conversava ao seu lado, enquanto seus amigos almoçavam do outro lado da mesa.

Veja galeria de fotos



Marcus Jordan ao lado de Larsa Pippen, sua ex-namorada Reprodução Marcus Jordan ao lado de Larsa Pippen, sua ex-namorada Reprodução Marcus Jordan ao lado de seu pai, Michael Jordan Reprodução Marcus Jordan Reprodução Marcus Jordan Reprodução





Após o ato, Marcus abriu um largo sorriso enquanto conversava com seus companheiros, que aparentemente não perceberam o que ele estava fazendo.

Além de Marcus, Michael Jordan é pai de mais quatro filhos: Jeffrey e Jasmine, do casamento com Juanita Vanoy (de 1989 a 2006), e as gêmeas Victoria e Ysabel, com Yvette Prieto.