Na noite desta quarta-feira (07), a apresentadora Eliana deu mais um passo na sua carreira e fez a sua estreia na TV Globo. Ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, a loira abriu a nova temporada do programa 'Saia Justa'.

Entre diversos temas, Eliana compartilhou momentos marcantes e difíceis em sua vida pessoal, revelando uma história ao lado de Silvio Santos, dono do SBT.

“Eu estava grávida da Manuela e passei por um descolamento de placenta. Estava no auge da minha carreira, gravando e, no dia seguinte, tive um sangramento severo. Fui para o hospital, quase à beira da morte… A médica me disse que eu teria que ficar internada ou poderia perder a Manuela. Tive que ligar para o meu patrão, Silvio Santos... Ele me perguntou ‘quando você volta?’ e eu respondi ‘não volto’. O que eu podia fazer por mim e pela minha filha era ficar cinco meses de cama e fazer tudo de cadeira de rodas. O processo foi cheio de dúvidas e medos, mas o final foi feliz: a Manuela é uma menina linda e feliz. Esse período me ensinou muito e mostrou que eu não podia viver como gostaria”.

Ainda sobre o assunto, a apresentadora falou sobre a difícil decisão a ser tomada, avaliando que tudo se tratava sobre a sua filha. “Se eu entrasse nesse ciclo de sentimentos, prejudicaria muito a minha criança. Minha ideia era focar na vida intrauterina. Eu já passava por tantos medos e pensava que não era sobre mim, mas sobre ela”.

“Percebi que precisava de uma mudança; a profissão e a carreira ficariam em segundo plano, e então veio o renascimento da mulher. O que aprendi com isso é que enfrentando os problemas mais graves, a gente realmente aprende.

Hoje, me sinto muito mais forte e segura como âncora do Saia Justa. Essa menina precisou nascer para que eu me tornasse uma mulher mais forte. Eu não tinha saída: ou era isso, ou enlouquecia dentro do quarto. Não havia alternativa.”