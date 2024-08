Divulgação/Marvel Atriz de Pantera Negra morre ao dar entrada no hospital para 'procedimento médico'

Connie Chiume, globalmente conhecida por estrelar Pantera Negra, morreu aos 72 anos. A morte foi confirmada pela família.

De acordo com o Newzroom, a premiada atriz sul-africana foi internada para um "procedimento médico".

"A Família Chiume lamenta informar sobre o falecimento da atriz aclamada e premiada internacionalmente Connie Chiume. Connie Chiume, 72, faleceu no Hospital Garden City hoje, 6 de agosto de 2024", declarou o comunicado da família.

"A Família pede privacidade durante este período difícil. A família comunicará mais detalhes", concluiu.

Em Pantera Negra, Connie Chiume interpretou a personagem Zawavari, anciã de uma tribo. Além disso, ela esteve no musical 'Black is King', de Beyoncé, 2020.

Connie Chiume deixa quatro filhos.

