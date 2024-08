BACKGRID/Reprodução Rihanna no festival 'Crop Over' em Barbados





Nesta segunda-feira (05), a cantora Rihanna desfilou no festival Crop Over, considerado o carnaval de seu país, Barbados. Com pedrarias douradas e plumas espalhadas em rosa, amarelo e vermelho, a artista brilhou e atraiu olhares durante o evento.

Além disso, Rihanna também foi fotografada ao lado de militares armados com fuzis e apreciou a presença de Ayra Starr, cantora da Nigéria.

O 'Crop Over' iniciou no século XVII, no Caribe, com a ideia principal de celebrar e valorizar a colheita da cana-de-açúcar.

Em fotos compartilhadas nas redes sociais, os fãs brasileiros exaltaram a beleza da cantora, que foi chamada de "Rainha de Barbados".

A artista, que tem 36 anos, não participava do festival Crop Over desde o ano de 2019.