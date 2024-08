Reprodução Instagram Gracyanne posa de biquíni e deixa marquinha à mostra

Chegou ao fim, definitivamente. A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa anunciou que se mudou da mansão onde vivia com o cantor Belo, no Rio de Janeiro, quatro meses após anunciar a separação. A influencer, que está solteira, revelou como está organizando sua vida após o término do casamento de 16 anos.



Nos Stories do Instagram, Gracyanne respondeu a uma pergunta feita pelo fã se ela estaria mudando de casa ou estado. A musa respondeu: "Por enquanto, estou me mudando apenas de casa. Mas tenho planos de mudar do Rio de Janeiro também ou me dividir entre São Paulo e Rio, ainda não sei exatamente como farei. Estou estudando propostas de trabalho, organizando minha mente, meus projetos para, assim, seguir minha vida".

Ela completou: "Mas é claro que irei compartilhar tudo com vocês, só não fiz isso ainda porque estou me organizando (bem virginiana, risos)".

Onlyfans

Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Reprodução

Há alguns meses, logo após o fim do relacionamento com Belo, Gracyanne optou por investir em uma plataforma de conteúdo adulto. No perfil, a musa passou a publicar fotos e vídeos para seus assinantes.

Em um anúncio nas redes sociais, Gracyanne disse: "Vocês sabem que demorei pra escolher a plataforma adulta, pra postar os conteúdos exclusivas e vocês todo dia mandavam mensagem pedindo. Vocês não vão se arrepender de terem me cobrado, de terem esperado esse tempo todo".

"Vou lançar muitas coisas, muitas coisas calientes. Fotos amadoras, profissionais, stories, contato, mensagem privada. Sabe aquela foto, vídeo, que você sempre sonhou em me ver fazer? Posso fazer especialmente para você", continuou ela.

A musa então explicou o porquê aceitou o convite para produzir conteúdos adultos: "Quero me conectar com esse meu lado mais sensual e entender também o que você gostaria de ver por aqui. Vai rolar muito do meu dia a dia, muito dos meus treinos, viagens e jobs, muito poledance também".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp