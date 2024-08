Reprodução Entenda a briga entre a família de Marília Mendonça e sertanejos

Em outubro, o estádio Allianz Parque será palco de um tributo ao legado da cantora sertaneja Marília Mendonça, que foi vítima de um acidente aéreo fatal em 2022. O evento contará com grandes nomes da música brasileira, incluindo artistas que colaboraram com a rainha da sofrência. No entanto, o que deveria ser uma celebração tem gerado polêmica devido a uma rixa entre familiares da cantora e alguns sertanejos.

Entenda como iniciou confusão

Há meses, o projeto para celebrar o legado de Marília Mendonça é conhecido pela mídia e pelos fãs. Inicialmente, especulava-se que os principais amigos sertanejos da artista, como as duplas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano, estariam presentes no evento.

A polêmica começou quando as irmãs gêmeas, apontadas como melhores amigas de Marília Mendonça, recusaram o convite para integrar o line-up do evento. Em sua justificativa, elas alegaram que a ideia de um evento público para celebrar a memória da amiga era muito dolorosa.

"Tem muita gente questionando nossa ausência no 'This Is Marília Mendonça'. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour 'Festa das Patroas', foi lá que sonhamos subir as três no palco e seria lá que iríamos realizar o projeto das nossas vidas", afirmaram.

"Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas essa ainda é uma ferida aberta. Estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo insuportável para nós, como seres humanos", lamentaram.

Dona Ruth com Maiara e Maraisa Reprodução YouTube Maiara e Maraisa Tiago Ghidotti Gustavo e Marília Mendonça Reprodução Hugo e Guilherme são as novas atrações do Caldas Country Festival 2023 Divulgação Show da dupla sertaneja acabou em briga Reprodução 06.08.2022 Irmão de Marília Mendonça defende Huff após críticas por novo namoro Reprodução/Instagram





Clima com a família

Após a recusa repercutir publicamente, Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e João Gustavo, irmão da cantora, decidiram deixar de seguir Maiara e Maraisa no Instagram.

Além disso, a mãe da cantora publicou uma mensagem sugestiva nas redes sociais, que foi interpretada como uma indireta: "São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos, com quem realmente podemos contar."

A declaração intensificou a polêmica e chamou a atenção dos fãs das cantoras. "Os que recusaram têm seus motivos, e eu estou passando aqui para agradecer aos que aceitaram. Os que mudarem de ideia serão bem-vindos. Não há polêmicas, está tudo bem", declarou.

João Gustavo, por sua vez, não foi tão discreto quanto a mãe. No X (antigo Twitter), ele confirmou que a atitude de Maiara e Maraisa desagradou à família.

"É uma coisa bem óbvia e já fala por si só. Mas não quero desviar o foco do evento. Parei de seguir outros artistas que foram impedidos de participar. Neste momento, vemos quem está realmente com a gente, quem abraça e quem quer que esse legado continue", disse ao jornalista Léo Dias.

Desistências

Diante do cenário conturbado, a dupla Hugo e Guilherme anunciou que não se apresentará mais no tributo a Marília Mendonça.

"Nos colocamos à disposição para participar, mesmo com um aperto no peito. Infelizmente, nossa resposta foi dada em um prazo impossível de se adequar aos tempos do evento. Ninguém nos pediu para não participar, e a Work Show está trabalhando com o Spotify neste evento há pelo menos dois meses. Amamos a Marília, respeitamos sua família e nossos fãs, e temos certeza de que o Spotify fará uma homenagem linda", disse a dupla sertaneja.

Além deles, os sertanejos Henrique e Juliano também declararam que não irão integrar o line-up do evento. Diferente da dupla anterior, eles fizeram uma suposta indireta em sua declaração.

"De jeito nenhum participaríamos desse evento. Sempre acreditamos que homenagens devem ser prestadas em vida. Quem acompanhou a história de Marília Mendonça e a nossa viu que fizemos todas essas homenagens para ela enquanto estava viva. Mas há questões nos bastidores sobre como surgiu o convite que é melhor não discutir. Não estamos confortáveis em fazer parte disso", afirmaram.

Ameaça de exposição

Com a confusão instaurada envolvendo amigos e fãs, João Gustavo publicou na madrugada desta terça-feira (6) uma sequência de tweets no X, antigo Twitter, ameaçando expor os bastidores da briga.

"Eu estou cansado. É bom que o assunto não morra, já que tem gente que não quer que ele morra. Quando eu decidir abrir a merda da minha boca para falar, eu juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marília eu vou falar. Então, não esfriem o assunto", declarou.

"Que minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que minha irmã derramou para encher bolso de pessoas. Então, esperem que vocês vão saber porque essa é minha guerra", adicionou em outra publicação.