Rebeca Andrade e Simone Biles são amigas? Momentos fora de ginásio viralizam

A ginasta brasileira Rebeca Andrade , que conquistou o ouro na apresentação do solo feminino nas Olimpíadas de Paris 2024, explicou o que tanto conversa com a ginasta norte-americana Simone Biles , que ficou em segundo lugar na categoria nesta segunda-feira (5).



Em uma entrevista à Fernanda Gentil na CaséTV, a ginasta explica que Simone a questionava sobre o que faria na final: "Ela perguntou qual série eu ia fazer solo, se eu ia saltar tripla na final... aí eu dizia: 'Não sei, talvez [na final]'. Ela joga com as cartas dela e eu jogo com as minhas", diz Rebeca rindo da situação.

Fernanda então a questiona se ela perguntava de volta à Simone sobre o que faria na competição, o que foi respondido com um certeiro: "Eu não, não quero saber". "Não gente, é porque assim, para que eu vou querer saber? Eu já sei que ela é gigante!".

Simone exalta Rebeca

A vitória de Rebeca Andrade na disputa do solo na manhã desta segunda-feira (5), nos Jogos Olímpicos, 'arrancou' grandes elogios de Simone Biles, fenômeno mundial da ginástica.

Em entrevista para imprensa americana na zona mista, Simone expressou seu carinho e admiração por Rebeca, destacando-a como uma pessoa e ginasta excepcional. Ela enfatizou que a brasileira não só a inspira e a mantém motivada, mas também previu uma carreira longa e brilhante para a atleta.

“Amo a Rebeca. Ela é absolutamente incrível, como pessoa e como ginasta. Só tenho coisas boas a dizer sobre ela. Me mantem em pé. Acho que a longevidade dela no esporte será muito longa. Estou ansiosa para ver o que ela conseguirá daqui pra frente. Acho que vai levar um tempo para ela relaxar, como todos nós deveríamos, mas ela é incrível”, disse Simone.

