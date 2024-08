Reprodução/Instagram Tom Cruise desperta rumores de affair com cantora 37 anos mais nova

Parece que Tom Cruise está vivendo um affair com Victoria Canal . De acordo com fontes do jornal Daily Mail, os dois são vistos juntos com frequência.

Recentemente, a artista de 25 anos visitou as gravações de 'Missão: Impossível 8' em Oxfordshire, na Inglaterra, e surpreendeu os colegar de trabalho do ator de 62 anos.

"Quando ela apareceu, houve muita fofoca: 'ela é a nova parceira romântica de Tom?' Pode ter parecido improvável que eles se tornassem algo mais do que amigos, mas eles são praticamente inseparáveis", disse uma fonte.

O contato explicou que eles não escondem a relação. "Eles têm se visto muito, e Victoria é linda. Tudo tem acontecido à vista de todos". Os encontros aconteceram em pelo menos cinco ocasiões.

A cantora teria visitado o apartamento de Cruise em Londres. Em outro momento, ele a levou pela cidade em seu helicóptero.

"Ele já gastou uma fortuna levando ela para passear por aí no helicóptero dele e também tem a apresentado para todos seus amigos famosos", comentou a fonte.

Quem é Victoria Canal?

Victoria Canal é uma cantora e atriz nascida na Alemanha, mas criada nos Estados Unidos e na Espanha. Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, ela divide os trabalhos nos singles e EPs como 'Drama', 'Ebony' e 'Shape'.

Além disso, Victoria trabalhou na série ‘Little America’ em 2022.

