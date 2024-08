Reprodução/Instagram Mari Fernandez causa na web ao posar com Júlia Ribeiro em meio a rumores de affair

Mari Fernandez deu o que falar nas redes sociais ao desembarcar em Fernando de Noronha com a influenciadora Júlia Ribeiro. Em meio a rumores de affair, as duas posaram juntas e deixaram os internautas se questionando.

Na imagem, a cantora aparece abraçada com a influenciadora diante da paisagem paradisíaca do local.

"Um dos lugares mais lindos que já conheci", escreveu Júlia na legenda da publicação.

Os internautas se animaram com a aparição das duas. "Que pancada de casal", disse uma; "Felicidade estampada no rosto de vocês", comemorou outra; "Até que fim uma foto juntas", declarou uma terceira.

No Dia dos Namorados, Júlia recebeu um buquê de flores e Mari chegou a comentar a publicação de forma enigmática. Desde então, os admiradores notaram interações carinhosas entre elas.

Quem é Júlia Ribeiro

Júlia Ribeiro é odontologista e influenciadora. Nas redes sociais, ela compartilha a rotina fitness, viagens e dicas de beleza. No perfil do Instagram, acumula quase 32 mil seguidores.

Júlia Ribeiro posa de biquíni em Fernando de Noronha Reprodução/Instagram Júlia Ribeiro em Fernando de Noronha Reprodução/Instagram Em meio a rumores de affair, as duas posaram juntas Reprodução/Instagram A cantora aparece abraçada com a influenciadora Reprodução/Instagram A cantora está em Fernando de Noronha com a influenciadora Reprodução/Instagram Júlia Ribeiro é odontologista e influenciadora Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp