Quem é Bruna Takahashi, mesa-tenista brasileira que viralizou nas Olimpíadas?

As Olimpíadas de Paris são um dos assuntos principais dos brasileiros nas redes sociais e, com isso, o público também vem escolhendo seus esportistas favoritos. Esse é o caso da mesa-tenista Bruna Takahashi, que conquistou os internautas e vem sendo uma das atletas brasileiras mais mencionadas.

Quem é Bruna Takahashi?

Paulista nascida em São Bernardo do Campo, Bruna Takahashi é destaque mundial no tênis de mesa. Em 2023, a atleta estava entre as 25 melhores do mundo, sendo a segunda melhor das Américas e a melhor do Brasil, de acordo com o ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa.

Paris é a terceira edição das Olimpíadas em que Bruna participa. Ela estreou em 2016, no Rio de Janeiro, e também esteve em Tóquio, em 2021. Infelizmente, na segunda-feira (29), ela foi eliminada pela norte-americana Lily Zhang no simples feminino de tênis de mesa.

Apesar disso, Bruna Takahashi tem outro motivo para torcer em Paris. A jovem de 24 anos é namorada do mesa-tenista Hugo Calderano, que disputará a medalha de bronze no simples masculino de tênis de mesa.

Apesar de se conhecerem há anos, a dupla só anunciou o relacionamento no início do ano. Em 18 de fevereiro, quando a Europa e os Estados Unidos celebram o Dia dos Namorados, Bruna e Hugo publicaram uma foto nas redes sociais confirmando o namoro. Atualmente, eles moram em Ochsenhausen, na Alemanha, onde treinam juntos.

Além do namorado, Bruna compartilha a paixão pelo tênis de mesa com a irmã mais nova, Giulia Takahashi, de 19 anos. A caçula também foi a Paris disputar sua primeira Olimpíada como titular. Na edição de Tóquio, ela participou como reserva da equipe brasileira.

Bruna Takahashi viralizou nas redes sociais

Além de ser a maior mesa-tenista brasileira da atualidade, Bruna Takahashi também encantou com sua beleza. Nas redes sociais, são diversos os elogios à jovem, que conquistou a simpatia do público devido ao romance com Hugo Calderano.

"Só de poder chamar Bruna Takahashi de minha mulher, Hugo Calderano, você já é o campeão", publicou um internauta, após o atleta ser eliminado da semifinal do simples masculino.

"Eu sou completamente obcecada por Bruna Takahashi desde que descobri a existência dela (uma semana atrás)", disse outra internauta no X, antigo Twitter.

"Bruna Takahashi sendo a mesa-tenista mais linda do mundo", elogiou outro internauta.

"Não ganhou, mas serviu muito tênis de mesa e beleza, parabéns Bruna Takahashi", enalteceu um usuário, após a eliminação da atleta.

"Acabei de descobrir que o Hugo Calderano e a Bruna Takahashi são um casal e estou ENCANTADA com esse friends to lovers olímpico", comentou outra pessoa.

