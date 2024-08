Instagram Bia Souza e o esposo, Daniel Souza

A judoca Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris de 2024 nesta sexta-feira (2). A vitória da atleta brasileira emocionou os internautas. Entretanto, uma reação acabou viralizando: a do marido de Bia, Daniel Souza , que não conteve a felicidade e comemorou efusivamente nas redes sociais.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Daniel apareceu com um enorme sorriso no rosto, soltando alguns palavrões de emoção ao ver que sua esposa havia alcançado seu objetivo olímpico. Daniel é ex-atleta de basquete e agora trabalha como Life coach. Ele mudou de carreira em 2023.

O MARIDO DA BIA SOUZA NOS STORYS IGUAL NÓSSS VAMOOO PORRA PELO OUROOOO pic.twitter.com/zmrhFzT8LK — tha olímpica 🇧🇷 (@thasab1da) August 2, 2024





Bia optou por não levar a família para Paris. O marido acompanhou os Jogos Olímpicos do Brasil. O casal frequentemente compartilha momentos de sua vida pessoal nas redes sociais, incluindo fotos do casamento que combinou tradições e um toque moderno, com Daniel usando bermuda na cerimônia.

Quem é Bia Souza?

Beatriz Souza , de 26 anos, mede 1,78 metro e pesa 115 kg. Crescida em Peruíbe, no litoral de São Paulo, ela é atleta do Clube Pinheiros e atualmente ocupa a quinta posição no ranking mundial de judô.

A judoca foi a primeira atleta a ganhar ouro para o Brasil nas Olimpíadas de 2024, e fez o Brasil saltar nas posições no ranking de medalhas olímpicas.

