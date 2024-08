Reprodução/Instagram Irmã de Neymar faz reflexão sobre ser ausente das redes

Rafaella Santos apareceu no perfil do Instagram para falar da ausência nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, a irmã de Neymar explicou o motivo de manter a vida de forma privada.

A influenciadora publicou uma reflexão sobre ter poucos amigos e viver em paz.

"Vida privada, poucos amigos e vivendo em paz. Não quero ser visto, quem dirá lembrado", diz o começo do post.

"Quanto menos souberem de mim. Melhor", finalizou ela.

As últimas aparições de Rafaella nas redes foi no nascimento da terceira sobrinha, Helena, fruto de Neymar com a modelo, Amanda Kimberlly.

Rafaella faz tatuagem em homenagem às sobrinhas

Rafaella Santos voltou ao estúdio para novas tatuagens. Desta vez, a influenciadora tatuou o nome das novas sobrinhas , Mavie e Helena, filhas do irmão com Bruna Biancardi e Amanda Kimberly, respectivamente.

Neymar e Davi Luca no nascimento de Helena Reprodução Neymar mostra terceira filha, Helena Reprodução/ Instagram Rafaella mostra pé de Helena Reprodução Rafaella mostra convite para ser madrinha de Helena Reprodução Neymar mostra terceira filha, Helena Reprodução/ Instagram Davi Luca, primogênito de Neymar, com Helena no colo Reprodução/ Instagram Neymar e Davi Luca assistindo ao nascimento de Helena Reprodução Nadine Gonçalves assistindo ao nascimento da neta Helena Reprodução/Instagram Amanda Kimberly mostra Helena pela primeira vez Reprodução/Instagram Modelo agradeceu equipe médica que realizou o parto de Helena Reprodução/Instagram Amanda Kimberly mostra bastidores do parto de Helena Reprodução/Instagram Helena, filha de Neymar, acomodada no bebê conforto Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp