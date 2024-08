Reprodução/Instagram Filho de Andressa Urach rebate críticas de Sônia Abrão à sua mãe





Arthur Urach saiu em defesa da mãe, Andressa Urach. Após Andressa realizar o procedimento de bifurcação da língua e receber fortes críticas de Sônia Abrão, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV, Arthur rebateu os comentários da apresentadora.

Tudo começou quando Sônia citou a cirurgia feita por Andressa no episódio dessa quarta-feira, 31, do programa, afirmando que ela precisa de "tratamento [psicológico]".

“Gente, essa história de dividir a língua em duas, fazer essa intervenção na língua é uma coisa absurda. Essas imagens são horríveis”, disse ela, mostrando um vídeo que Urach postou sobre o pós-operatório.

“Por conta da língua que foi cortada ao meio, está inchada, e aí ela começou a babar muito. Não devia permitir esse tipo de cirurgia a não ser se fosse um caso de doença ou necessidade. Não fazer por vaidade ou por outros motivos, porque ela diz que é melhor para a vida sexual. Gente, tem algum parafuso solto aí. Não é possível que ela faça isso com o próprio corpo”, continuou.

Após a declaração de Sônia repercutir nas redes sociais, Arthur usou o Instagram Stories para responder a apresentadora.

“Minha mãe sempre foi criticada de todas as formas. Da mesma forma que criticavam a aparência dela quando ela era evangélica, agora criticam igual, nada mudou”, afirmou ele. “As mesmas apresentadoras que hoje falam mal, um dia falaram bem. Ou seja, no final, é tudo uma questão de audiência”.

De acordo com Andressa, ela realizou o procedimento para bater recorde de vendas nas plataformas adultas. Inclusive, recentemente a estrela comemorou o fato de ter voltado para o TOP 1 do ranking da Privacy, versão brasileira do OnlyFans.

“Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidi apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances, e claro, trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores”, disse ela. “Quero atingir um nível de venda nunca feito com o vídeo da gravação. A bifurcação da língua foi uma decisão para levar minhas performances a um novo patamar”