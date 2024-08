Reprodução Instagram - 2.8.2024 Fabiana Justus passou por cirurgia na região do pescoço





Fabiana Justus usou o Instagram nesta sexta-feira (2) para informar seus seguidores sobre sua recuperação após uma nova cirurgia. A influenciadora passou por um procedimento para remover um nódulo benigno na paratireoide.

Primeiramente, ela apareceu conversando por vídeo com suas filhas. As gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos, estão na casa dos avós enquanto Fabiana se recupera. "Falando com as minhas princesas... Que saudades!", escreveu ela.

Posteriormente, Fabiana compartilhou mais detalhes sobre sua condição. Ela contou que retirou o curativo e precisará ficar de repouso por 14 dias. "Meu médico tirou o curativo. Dá para ver a cicatriz? ou dar um zoom. Tem uma cola aqui em cima que ele falou que vai saindo no banho, e tá vermelho porque a pele é sensível. Ele falou que nos próximos dias vai parar de doer. As meninas tão na casa dos sogros, e o Luigi tá aqui comigo, mas eu não posso pegar ele de pé por 14 dias, ele não vai entender nada porque ele é um grude comigo, mas meu médico falou que depois de 14 dias eu posso até plantar bananeira, fazer o que eu quiser", explicou.

Nova cirurgia

Na noite de quinta-feira (1), Fabiana apareceu deitada na cama do hospital. A filha de Roberto Justus agradeceu pelo apoio e as mensagens de recuperação que vem recebendo.

"Passando aqui para agradecer todas as mensagens. Muitos comentários, muito amor, muito carinho que eu sempre recebo de vocês", afirmou. Ela também descreveu as dores pós-operatórias: "Está tudo bem, estou só com uma dorzinha, mas tomando remédio e tudo ótimo. A cirurgia foi um sucesso. Tô muito, muito feliz e aliviada de ter resolvido isso".

Fabiana mencionou que está acompanhada do marido, Bruno Levi D'Ancona, e compartilhou seus planos para a alta hospitalar: "A gente fica, se Deus quiser, até amanhã só e já vamos para casa. Internação rápida".

Além disso, a influenciadora contou que passou a tarde assistindo à final individual geral da ginástica, onde Rebeca Andrade conquistou a medalha de bronze para o Brasil, ficando atrás apenas de Simone Biles, dos EUA.

"Tô muito feliz também, que eu consegui ver as meninas da ginástica artística nas Olimpíadas, porque eu queria muito, eu gosto muito, é o que eu mais gosto de ver. E a Rebeca deu um show, foi demais", finalizou.