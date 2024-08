BackGrid Bianca Censori usa vestido transparente para fazer compras na Califórnia





A modelo Bianca Censori, esposa de Kanye West, foi novamente dona de diversos olhares enquanto caminhava em Beverly Hills, na Califórnia (EUA), nesta quinta-feira (01). O motivo principal foi a australiana, ao sair para fazer compras sozinha, ter utilizado um vestido transparente deixando o bumbum à mostra.

Bianca, de 29 anos, que também é arquiteta, manteve-se fiel ao seu estilo ousado, com um vestido tubo que parecia ser feito de material de meia-calça.

A transparência do tecido permitiu que sua calcinha fio-dental fosse claramente visível. Ela não parecia estar usando sutiã, embora os fotógrafos não tenham capturado a frente do vestido completamente.

Censori completou seu look provocante com sapatos pretos de salto alto e prendeu seus cabelos curtos com uma presilha de borboleta.

Veja galeria de fotos de Bianca Censori



Bianca Censori usa vestido transparente na Califórnia BackGrid





A escolha chamativa ocorreu poucos dias depois de ela mudar seu estilo, cobrindo o corpo com um vestido de gola alta cor creme da estilista Phoebe Philo enquanto fazia compras com dois de seus enteados, North, de 11 anos, e Saint, de 8 anos.

West se casou com Censori em dezembro de 2022, um mês após finalizar seu divórcio com Kim Kardashian. Desde então, o relacionamento deles tem sido alvo de polêmicas e críticas, com os entes queridos da modelo supostamente intervindo no outono passado em meio a preocupações de que ela estava sendo controlada pelo músico.