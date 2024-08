BackGrid Tobey Maguire é visto aos beijos com Babette Strijbos





Tobey Maguire, astro do filme "Homem-Aranha", foi visto em clima de romance com a modelo holandesa Babette Strijbos, de 24 anos, em Porto Cervo, Sardenha, na Itália. O ator de 49 anos desfrutou de um mergulho romântico e trocou diversos beijos apaixonados com sua suposta nova namorada, na última quarta-feira (31).

Tobey Maguire e Babette Strijbos

O casal, que tem uma diferença de idade de 25 anos, não conseguiu esconder a paixão dos paparazzis enquanto aproveitava uma área isolada de uma praia particular durante a viagem do ator à Itália com seu amigo Leonardo DiCaprio. A aparição do casal ocorre depois de Maguire ter sido visto anteriormente com a modelo de 20 anos Lily Chee, após a famosa White Party.

Durante o passeio romântico, Maguire e Strijbos esquentaram o clima ao tirarem as camisas e tomarem sol em seus trajes de banho. O ator usava uma bermuda azul marinho com estampas floridas. Após tirar a camiseta branca, ele foi visto usando um colar de identificação militar e um anel em uma corrente.

Strijbos, que já modelou para Abercrombie, Realisation Par e Free People, exibiu seu corpo em um biquíni tomara-que-caia inspirado em um laço e uma calcinha marrom clara.

Após entrarem na água, Maguire e a loira trocaram vários beijos. Eles foram fotografados compartilhando um abraço longo e terno. Em um momento, Strijbos foi vista olhando nos olhos de Maguire enquanto mantinham os braços ao redor um do outro.

O casal aproveitou a área privada da praia, com apenas duas cadeiras de praia reservadas para eles. Em dado momento, a modelo foi vista checando o telefone e talvez tirando uma foto para registrar o encontro. Mais tarde, Maguire e Strijbos relaxaram nas cadeiras e passaram a noite conversando um com o outro.

A loira de 1,80m é de Amsterdã, na Holanda, e já apareceu na Vogue Japão. No dia anterior, Maguire foi visto se divertindo com seu amigo DiCaprio e a namorada dele, Vittoria Ceretti, de 26 anos, durante um passeio de jet ski.

DiCaprio e Maguire são amigos íntimos desde a infância. Eles co-estrelaram vários projetos juntos, incluindo o filme de 1993 “Despertar de um Homem”, bem como “Don Plum” de 2001 e “O Grande Gatsby” de 2013.

Nos anos 90, os melhores amigos eram famosos por fazer parte de um grupo chamado “Pussy Posse”, que supostamente incluía David Blaine, Jay Ferguson, Josh Miller, Ethan Suplee e Scott Bloom

Maguire foi anteriormente casado com Jennifer Meyer por mais de uma década, após se casarem em 2007 e anunciarem a separação em 2016. No entanto, a designer não oficializou o divórcio até outubro de 2020. O ex-casal tem dois filhos — a filha Ruby, de 17 anos, e o filho Otis, de 15 anos.

Os ex-cônjuges mantêm uma relação amigável desde a separação. Em 2022, Meyer afirmou que o divórcio de Maguire foi "a experiência mais bonita da vida dela" durante um episódio do podcast The World's First Podcast.