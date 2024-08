Reprodução/Instagram Tays Reis abre o jogo sobre rotina sexual com Biel

Tays Reis revelou que mudou a rotina sexual com o marido, o cantor Biel , após o nascimento da filha, Pietra .

Na nova música 'Moleque não combina com mulher', a cantora apontou um desempenho sexual de duas horas, mas aparentemente a realidade é diferente.

"Não tem como duas horas de cama. Eu acho que exagerei... A rotina, depois que vira mãe, é mais complicado. É normal. Eu não durmo a noite inteira. Mas não muda...", contou ela ao colunista Kadu Brandão, do iBahia.

Na sequência, a ex-A Fazenda detalhou a rotina. "Se dependesse de Gabriel, era todo dia e toda hora. Três vezes na semana é a média, 30, 40 minutos... varia".

Vale lembrar que Tays Reis e Biel se tornaram um casal no confinamento de 'A Fazenda 12'. Os dois são pais de Pietra, de 2 anos.

Tays Reis e Biel se tornaram um casal no confinamento de 'A Fazenda 12' Reprodução/Instagram Os dois são pais de Pietra, de 2 anos Reprodução/Instagram Tays Reis e Biel no aniversário da filha, Pietra Reprodução/Instagram Tays Reis e Biel celebrando 2 anos da filha Reprodução/Instagram





