Reprodução/Instagram Sem Simone, Simaria faz festão de aniversário para a filha

Na quarta-feira (31), Simaria preparou uma festa de aniversário luxuosa para comemorar os 12 anos da filha, Giovanna. A menina é fruto do casamento com o empresário espanhol Vicente Escrig.

A cantora compartilhou nas redes sociais os detalhes da festa, que não contou com a presença da irmã , Simone, e dos sobrinhos.

Aparentemente, Giovanna não escolheu um tema aparente, mas a decoração contou com as cores preta e branca, assim como o look da aniversariante.

"Minha filha mais linda, eu te amo com todo o coração. Parabéns, filha! Enquanto eu viver, você estará protegida com minhas orações. Você é luz por onde passa", escreveu Simaria na legenda.

Confira as fotos da festa de aniversário da filha de Simaria

Simaria preparou uma festa de aniversário luxuosa para comemorar os 12 anos da filha, Giovanna Reprodução/Instagram A festa não contou com a presença da irmã, Simone, e dos sobrinhos Reprodução/Instagram A filha mais velha da cantora completou 12 anos Reprodução/Instagram Simaria usou um vestido branco para o aniversário da filha Reprodução/Instagram Os filhos de Simaria são frutos do casamento com o empresário espanhol Vicente Escrig Reprodução/Instagram O bolo de aniversário de Giovanna Reprodução/Instagram Giovanna não escolheu um tema aparente, mas a decoração contou com as cores preta e branca, assim como o look da aniversariante Reprodução/Instagram Simaria com o filho caçula, Pawel Reprodução/Instagram O festão contou com DJ, muita comida e brinquedos para as crianças Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp