A influenciadora digital e ex-participante do "Big Brother Brasil 23", Paula Freitas, mostro o resultado do mais recente procedimento estético que realizou. A influencer fez uma cirurgia para reduzir a cintura e deixar o corpo com mais curvas.



Em um vídeo publicado no Instagram, a ex-sister mostra como ficou o novo corpo logo após o procedimento, além de um antes e depois para grau de comparação.

Na legenda, o profissional responsável disse: "Após dois episódios da série sobre Paula Freitas, hoje é o dia de mostrar o resultado pós-operatório imediato. Isso mesmo, logo após a cirurgia da nossa estrela, já gravamos para vocês."

Ele continua: "Como vocês já sabem, nossa estrela passou por mais um procedimento, desta vez o remodelamento costal. Esse procedimento ajusta a forma das costelas flutuantes, curvando-as para reduzir a cintura da paciente em até 14 centímetros. E não, não retiramos costelas; o procedimento afina a cintura apenas com a remodelagem, sem remoção."

Nos comentários, os seguidores elogiaram o resultado. Uma seguidora disse: "Ficou muito bonita". Outra brinca: "Senhor, se for da sua vontade, estou pronta, tenho coragem, mas não tenho dinheiro".

