A influencer Gabriely Miranda, de 21 anos, marcou presença no amistoso entre Real Madrid e Milan, para acompanhar a estreia de seu namorado, o atacante Endrick. A partida foi disputada em Chicago, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (31).

Nas redes sociais, Gabriely compartilhou com os seus seguidores alguns registros de um dia considerado histórico por ela e pelo atleta revelado pelo Palmeiras. Com a legenda 'Hala Madrid' e um emoji da bandeira da Espanha, a influencer publicou fotos com a camisa do clube merengue, exibindo a barriga, e ostentando o número 16 acompanhado do nome do namorado.

Na web, a loira foi bastante elogiada por seus seguidores, mesmo limitando os comentários na publicação realizada em seu perfil no Instagram. "Gata", "Perfeita", "Linda". Esses foram alguns dos comentários realizados por internautas que tiveram acesso liberado para comentar na foto da influencer.

Gabriely Miranda na estreia de Endrick no Real Madrid





Endrick, por sua vez, também deixou o seu comentário, ainda que de maneira mais discreta. "Aff, meu Deus", escreveu o atacante adicionando um emoji 'apaixonado'.

No último sábado (27), a loira homenageou o namorado pela sua apresentação no Real Madrid, revelando um conselho que deu ao atleta antes da realização do sonho em jogar no time merengue.

"Você merece tudo isso, amor. Jesus te ama muito. E como te disse mais cedo: 'Nunca se esqueça de Deus'. Estou feliz por estar aqui vendo esse teu sonho de perto. Eu te amo mais. Eu, você e Deus", escreveu.

Nos últimos meses, Gabriely tentou se 'enturmar' ainda mais nos bastidores do Real Madrid, inclusive seguindo as namoradas e esposas dos principais atletas do time espanhol.

Com a bola rolando, o Real Madrid foi derrotado pelo Milan por 1 a 0, com gol marcado por Samuel Chukwueze. Endrick atuou durante todo o primeiro tempo, mas foi substituído na etapa final, dando lugar a Juanmi Latasa.