O vídeo polêmico de Marcos Mion abriu espaço para uma nova revelação! Nesta quinta-feira (1º), a assessora de imprensa Cintia Araium apontou que foi demitida da equipe do apresentador da Globo por 'militar' demais nas redes sociais.



O que aconteceu?

Nesta semana, Marcos Mion publicou um vídeo reclamando do investimento do governo brasileiro nos esportes olímpicos. O apresentador da Globo chegou a usar dados incorretos para argumentar que os atletas não são valorizados.

A reclamação dividiu opiniões, fazendo com que internautas entendessem como uma crítica ao governo Lula (PT). O caso abriu espaço para uma discussão polarizada nas redes sociais.

Diante da viralização do vídeo, a ex-assessora do apresentador, Cintia Araium, também se manifestou.

Nos Stories, Cintia publicou uma mensagem que recebeu de um seguidor. "Livramento que chama? Que lixo! Isso literalmente não te representa amiga", disse o internauta, referente a declaração de Marcos Mion.

De acordo com ela, Marcos Mion ficava com receio das pessoas associarem o posicionamento político dela com a imagem dele. Esse, então, teria sido o motivo dela ser dispensada do trabalho.

"Curioso que a justificativa para a minha dispensa foi: 'Você tá militando sobre tudo, já te falei sobre isso. Você me representa, isso chega nas marcas, é ruim'", teria dito Marcos Mion.

"Duvido muito que [as marcas] tenham tempo de ver meus posts defendendo o Padre Júlio ou os direitos das mães-solo. Mas se essas marcas ficaram sabendo que não compactuo com todas as ideias de quem me paga, já valeu cada postagem", completou.

Polêmica fez internautas resgatarem encontro de Marcos Mion com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

