Reprodução/Instagram Clara Winter





Clara Winter refletiu nesta quinta-feira (1) ao postar fotos em uma cachoeira, vestindo um biquíni vermelho sem alças. "É urgente viver encantado", disse a atriz, que seguiu os passos dos pais, Palomma Duarte e Marcos Winter ao escolher a carreira artística.

"Lindoca! Sou obcecada por você!", comentou uma pessoa emocionada no post. "Gata", acrescentou outra. Menos de um mês atrás, Clara estreou em uma peça de teatro e foi prestigiada por sua mãe. A atriz veterana compartilhou raras fotos da família nas redes sociais.

Palomma estava acompanhada do marido, o ator Bruno Ferrari e do genro, o empresário Lucas Galhardo. "Ela exausta e feliz após a estreia. Nós três babando muito, porque ela está destruindo tudo em cena", declarou a artista, que integra o elenco da série Pedaço de Mim, na Netflix.

Além de Clara, Palomma também é mãe da médica Maria Luiza Lui, 30, fruto do seu antigo relacionamento com o cantor Renato Lui, e de Antônio, de oito anos, de seu atual casamento com Bruno. Em 2019, ela revelou em uma entrevista ao canal de Gloria Pires no YouTube que não tem pressa em se tornar avó.