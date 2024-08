Reprodução Miriam Margoyles em cena do filme 'Harry Potter'





A atriz Miriam Margolyes, conhecida por seu papel como 'professora Sprout' na saga "Harry Potter", revelou que não pode mais andar devido a um grave problema na coluna. Aos 83 anos, Margolyes compartilhou sua luta contra a estenose espinhal — um estreitamento do canal espinhal — em uma recente entrevista à revista Closer.

"Não consigo andar muito bem e estou registrada como deficiente," disse a atriz. "Uso todos os tipos de assistência. Tenho duas bengalas e um andador, que são um tédio, mas acabei de adquirir um scooter de mobilidade, que é muito divertido."

Apesar das dificuldades, a atriz ainda consegue enxergar um pouco de alegria em seus novos desafios. "É como ter um brinquedo novo," acrescentou de maneira bem-humorada. "É muito bom para fazer compras porque tem uma cesta, e eu realmente gosto de passear com ele."

Além da estenose espinhal, Margolyes foi diagnosticada com osteoporose e passou por uma grande cirurgia cardíaca no ano passado para substituir sua válvula aórtica. Embora sua saúde esteja em declínio, a atriz contou à British Vogue em junho de 2023 que não tem mais medo da morte.

"Quando você é jovem, nunca pensa na morte. Você só pensa na próxima transa, basicamente," brincou ela. "Penso muito na morte."

"Não tem como não estar ciente de que o tempo que resta é menor do que o que já passou," ela acrescentou. "Ainda estou buscando novas experiências. Só estou muito consciente de que não há luz no fim do túnel."

Embora Margolyes tenha aceitado a ideia da morte, ela teme ficar sem dinheiro nos próximos anos e não ter os cuidados necessários para lidar com a sua nova rotina.

"Estou preocupada que não terei dinheiro suficiente para cuidadores quando eu finalmente ficar paralisada ou qualquer coisa que venha a acontecer comigo," disse ela à Radio Times na semana passada. "Estou economizando dinheiro para poder pagar pessoas que cuidem de mim e de minha parceira. Não temos filhos, então preciso garantir que serei cuidada da maneira a que estou acostumada."

Margolyes está com sua parceira, Heather Sutherland, desde 1968 — dois anos depois de se assumir lésbica.

A estenose espinhal refere-se ao estreitamento do canal da medula espinhal dentro da coluna vertebral. O termo "estenose" é usado genericamente na medicina para descrever qualquer tipo de estreitamento em várias partes do corpo humano.