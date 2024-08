Reprodução/Instagram Atletas olímpicos fazem sucesso e e renda extra em plataforma de conteúdo adulto

Os atletas das Olimpíadas de Paris 2024 buscaram uma forma de ganhar uma renda extra. Eles entraram nas plataformas de conteúdo adulto até como forma de custear a própria carreira.

Jack Laugher, atleta dos saltos ornamentais pelo Reino Unido, de 29 anos, expõe fotos seminuas e interage com os assinantes. Medalhista em 2016 e 2020, ele completa a renda com o perfil.

"Obviamente, eu tenho algo que as pessoas querem, e eu vou felizmente ganhar dinheiro com isso", contou ele ao The Telegraph.

Além dele, Noah Williams, Daniel Goodfellow e Matty Lee, também do salto, completam a lista na plataforma.

No remo da Nova Zelândia, Robbie Manson cobra US$ 14,99 [cerca de R$84,75] mensais para os assinantes e, de acordo com The Telegraph, a renda "desempenha um papel vital em ajudar a perseguir meus sonhos e atingir novos patamares no esporte".

Diego Balleza, do nado sincronizado do México, contou que abriu a conta após ter a bolsa mensal de US$1.708 [R$8.322] cortada pelo governo. Segundo ele, essa não a situação ideal para um atleta olímpico.

"No final você não está 100% focado no que tem que fazer", disse ele, que não conseguiu se classificar para as Olimpíadas de Paris.

Noah Williams, do salto ornamental Reprodução/Instagram Alysha Newman, saltadora Reprodução/Instagram Jack Laugher, do salto ornamental Reprodução/Instagram Daniel Goodfello, do salto ornamental Reprodução/Instagram Diego Balleza, do nado sincronizado do México Reprodução/Instagram Robbie Manson, do remo da Nova Zelândia Reprodução/Instagram Matty Lee, do salto ornamental Reprodução/Instagram Liz Cambage, do basquete australiano Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp