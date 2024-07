Laís Seguin Jojo Todynho





Jojo Todynho celebrou a conclusão das obras na casa onde reside e revelou a aquisição de um novo imóvel, que ela chamou de "empreendimento", nesta quarta-feira (31). A cantora compartilhou a novidade nas redes sociais um dia após responder às críticas de Cariúcha, de 33 anos, que afirmou que Jojo "não tem mais carreira".

A dona do sucesso "Que Tiro Foi Esse" compartilhou a atualização ao comentar sobre o progresso das obras em sua residência. "Hoje, a bagunça começou cedo aqui em casa. Mudei todo o projeto da academia, inventei um vidro. Graças a Deus, chegamos à reta final, a obra está acabando, faltam apenas alguns dias para terminar tudo."

"Como Deus é maravilhoso, vai começar a obra do meu novo empreendimento. O eletricista vai lá para começar a passar as fiações", acrescentou ela, exibindo a chave do novo imóvel.

"É muito gratificante ver nossas coisas acontecendo, é satisfatório ver nossas conquistas. Dois anos de obra e está acabando. Quando pensei que teria paz, que não queria mais ouvir falar de saco de cimento, vou lá e invento outra coisa. Vamos com tudo", concluiu Jojo.

Jojo foi às redes sociais um dia após Cariúcha afirmar que ela não tem mais carreira durante uma entrevista ao podcast "De Frente com Blogueirinha". Em resposta, a campeã de "A Fazenda 12" enviou um recado para a apresentadora do "Fofocalizando".

"Alessandra, deixa eu falar uma coisa para você, de todo o meu coração e com toda sinceridade do mundo: pare porque não vai ser legal o dia que a gente bater de frente. Eu não te conheço, nunca fiz nada para você, você não tem motivo algum para fazer o que você faz", declarou a cantora. "As pessoas não têm noção do que pode acontecer por causa do ódio gratuito. Não tem processo, não tem nada. Estou te pedindo de coração, pare. Você já conseguiu o que queria, foi para um reality."