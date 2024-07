Reprodução Zélia Duncan relata que a sua equipe foi maltratada nos bastidores de festival

Zélia Duncan usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para cobrar o Festival de Inverno de Garanhus. De acordo com a cantora, a sua equipe foi maltratada nos bastidores.

No perfil do X, antigo Twitter, a artista se pronunciou sobre o ocorrido.

"Não adianta nada me incensar como artista no camarim, se nos mesmos camarins, ou qualquer outro lugar do evento, todas as pessoas da minha equipe, não forem tratadas com profissionalismo, educação e gentileza. Que o Festival de Inverno de Garanhuns nunca mais esqueça disso", escreveu ela.

Zélia Duncan se apresentou no Festival de Inverno de Garunhus no sábado (27), quando Jota Quest e Anavitória também tiveram shows.

