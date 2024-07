Reprodução Quem é o marido de Simone Biles?

A ginasta Simone Biles é, sem dúvida, um dos principais nomes da Olimpíada de Paris. Nesta terça-feira (30), ocorre a final da ginástica artística, na qual a atleta é apontada como uma das favoritas. Para prestigiar o momento, Jonathan Owens pediu dispensa para viajar até Paris e se unir à torcida da amada.

O jogador de futebol americano Jonathan Owens atua pelo Chicago Bears, da NFL, e precisou ser liberado pelo clube para poder comparecer à Olimpíada de Paris. O atleta é casado com Biles desde maio de 2023.

Em cenas do documentário da norte-americana, é relatada a batalha de Owens para se firmar na liga nacional de futebol americano. Após não ser selecionado durante o draft, ele passou por uma pré-temporada com o Arizona Cardinals e, somente em 2022, assinou com o Green Bay Packers, clube que antecedeu sua trajetória pelo Chicago Bears.

Simone Biles e Owens começaram a se relacionar no início da pandemia. Em entrevista, o atleta confessou que não conhecia a principal ginasta do mundo e revelou que a amada gostou de ser desconhecida para ele.

Nas redes sociais, o casal coleciona fãs e costuma compartilhar a rotina quando estão juntos. Vale destacar que Simone Biles treina em Houston, no Texas, enquanto Owens joga em Chicago. Portanto, eles mantêm um relacionamento à distância.

