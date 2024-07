Reprodução Angélica, Sabrina Sato e mais: famosas comemoram medalha da ginástica nas Olimpíadas

É BRONZE! Nesta terça-feira (30), o time brasileiro de ginástica artística conquistou a posição inédita no pódio da final por equipes. Nas redes sociais, famosas como Angélica, Sabrina Sato e Giovanna Ewbank comemoraram o desempenho de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane dos Santos e Julia Soares.



Veja como foi a reação das famosas:

No Instagram, Sabrina Sato publicou o registro do momento em que o Brasil garante a terceira posição na disputa. "Nossas meninas", escreveu orgulhosa, mencionando as atletas.

"Preciso parar de chorar e me recompor. Meu Deus, que emoção!!!", dedicou a apresentadora Giovanna Ewbank no X, antigo Twitter.



Preciso parar de chorar e me recompor. Meu Deus, que emoção!!! pic.twitter.com/2DkxZxCmBj — Giovanna Ewbank (@gioewbank) July 30, 2024









A apresentadora Angélica, esposa de Luciano Huck, também comemorou a conquista do time brasileiro. "Quanta garra! Medalha merecida meninas. Parabéns! 💙💚💛", escreveu na rede de Elon Musk.

Quanta garra! Medalha merecida meninas. Parabéns! 💙💚💛 https://t.co/NF6EreOb3f — Angélica Huck (@angelicaksy) July 30, 2024









"Meu Deus que orgulho!!!!! Deusas absolutas, muito inspirador e emocionante esse momento 💛💙💚 VOCÊS MERECEM MUITOOOOO", dedicou a atriz Larissa Manoela, no X, antigo Twitter.

Meu Deus que orgulho!!!!! Deusas absolutas, muito inspirador e emocionante esse momento 💛💙💚 VOCÊS MERECEM MUITOOOOO @timebrasil pic.twitter.com/TfVhDysXWW — Larissa Manoela (@larimanoela) July 30, 2024