Reprodução/Instagram Hugo Moura e Maria Clara Senra, com quem estaria vivendo um novo amor

O diretor de cinema Hugo Moura, três meses após o fim do casamento com Deborah Secco, estaria vivendo um novo romance discreto com a jornalista Maria Clara Senra.

Segundo informações do colunista do Uol, Lucas Pasin, apesar de manter o relacionamento longe dos holofotes, o namoro não é segredo entre os amigos e familiares e a nova namorada já teria sido apresentada para Maria Flor, filha de Hugo com Deborah Secco.

Procurado, o cineasta disse que tem evitado comentar sobre sua vida pessoal, mas “agradece pela preocupação”.

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Jornalismo Cultural, Maria Clara é conhecida por cobrir festivais, pré-estreias e bastidores de cinema para o Canal Brasil.

Ela teria conhecido o novo namorado nos bastidores de alguns trabalhos que os dois têm em comum. Até o momento, Maria Clara não se pronunciou sobre o assunto.