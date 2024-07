Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira na festa de casamento julina

A atriz Paolla Oliveira e seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, protagonizaram momentos divertidos em um "casamento" temático durante um arraiá com familiares e amigos, no último domingo (28).

Nesta segunda-feira (29.07), o casal compartilhou registros da festa em suas redes sociais. No vídeo publicado no Instagram, os dois aparecem vestidos como noivos de festa junina, enquanto a cerimônia se desenrola em meio a interrupções dos convidados. A postagem foi acompanhada pela legenda: "Um casamento (bem) caótico, mas com final feliz", com a hashtag #ArraiáDosOliveiraNogueira.

Nos comentários na publicação, os seguidores destacaram a animação e o clima festivo do evento. Um seguidor afirmou que foi "o melhor arraial da vida", enquanto outro elogiou a energia contagiante dos dois e da festa. A celebração foi descrita como "o arraiá mais lindo e mais animado" por uma terceira pessoa.

Além do "casamento", a festa incluiu outras atividades típicas de festas juninas, como quadrilhas e comidas tradicionais.

