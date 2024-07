Reprodução/Instagram Genro de Ana Maria Braga se irrita com críticas sobre ser 'bancado' pela apresentadora

Badarik González, genro de Ana Maria Braga, foi alvo de críticas nas redes sociais com os internautas apontando que ele estaria sendo bancado pela apresentadora.

Um internauta opinou sobre o estilo de vida do professor de ioga com Mariana Maffeis, filha mais velha da veterana, e ele fez questão de rebater.

"Um esporte tão caro. Com certeza mamãe Ana Maria é quem banca. Isso é viver na simplicidade", disse o internauta.

Badarick não perdeu a chance se esclarecer. "Simplicidade tem a ver com esforço, com dedicação. A simplicidade vai se manifestar, sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós. Isso sim é esforço e simplicidade", declarou ele em vídeo.

"Simplesmente tudo é caro! Especialmente comer porqueiras da indústria diariamente. Logo, com o passar do tempo, o barato sai caro em um hospital", completou na legenda.

O genro ainda respondeu o seguidor que falou do seu visual. "Melhorou bem sem aquela barba. Parece mais limpo".

"Sônia, não consigo opinar o mesmo que você. Obrigado pelos elogios da barba, mas curto. Vou fazer um vídeo mais para frente sobre isso. Ainda estou processando as ideias de quem é Badarik, como se vê melhor, para quem se quer ver melhor, o que é se ver melhor? E, por último, minha maior dor de cabeça: o que é limpeza e sujeira?", disparou.

Badarik e Mariana são pais de Varuna, de 3 anos, e de Hima, de 8 meses. A filha de Ana Maria Braga também é mãe de Joana, de 13 anos, e de Maria, de 9, frutos da relação com Paschoal Feola.

