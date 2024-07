Divulgação Nana Caymmi





A cantora e compositora brasileira Nana Caymmi , de 83 anos, está internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde a madrugada de sexta-feira (26).

Considerada uma das maiores vozes da MPB, a artista apresentou um quadro de arritmia cardíaca, segundo informações da GloboNews.

De acordo com o boletim médico divulgado na tarde deste sábado (27), Nana segue internada sem previsão de alta.

Filha do cantor e compositor Dorival Caymmi, a artista estava afastada dos palcos há quatro anos. Em abril deste ano, o músico Renato Braz a convidou para dividir com ele o disco “Canário do Reino”, que foi lançado este mês.

Em 2020, Nana lançou o álbum "Nana, Tom, Vinícius", em que regravou canções de Tom Jobim e Vinícius de Morais.

Vale lembrar que, em 2015, ela foi diagnosticada com uma úlcera. Na época, ela precisou passar por uma cirurgia no estômago.

