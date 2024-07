Reprodução/CazéTV Influenciadora questionou jogadora de vôlei sobre suposta briga na seleção





Um momento durante a transmissão da abertura das Olimpíadas de Paris 2024, na CazéTV, na última sexta-feira (26), repercutiu nas redes sociais.

Isso porque a influenciadora Nathaly Dias, conhecida como Blogueirinha de Baixa Renda, causou climão ao questionar a jogadora de vôlei Adenizia sobre uma fofoca na seleção brasileira de vôlei feminino, envolvendo uma suposta briga entre o ex-casal Gabi Guimarães e Sheilla Castro.

"Já que temos uma atleta de vôlei aqui, acho que a gente poderia tentar tirar dela a informação que está ocorrendo dentro do time de vôlei. Porque dizem que todo ano que sai uma fofoca, a gente ganha. Aí saiu a história da Gabi e da Sheilla. O que você sabe?", questionou Nathaly.

Assista:





Adenizia parece não ter gostado da pergunta e disparou: "Isso aqui é um programa de família, não é para colocar esses casos tão obscuros assim no ar. Então, vamos falar apenas de coisas alegres".

Não satisfeita, a influenciadora insistiu em saber do assunto e Adenizia, aparentemente desconfortável, respondeu: "Não faço parte de fofocas."

Após a repercussão e receber ataques nas redes sociais, Nathaly postou um vídeo chorando em seu Instagram. "O programa não tem um viés pra falar do esporte, só falar. Era pra ser algo leve. Não me chamaram como especialista. Adenizia foi uma pessoa maravilhosa, não foi um climão que aconteceu. Ela me deu abertura", explicou.

Após fazer comentário sobre o relacionamento de Gabi e Sheila na transmissão da Cazé TV e levar um fecho de Adenizia, ‘Blogueira de Baixa Renda’ chora nos stories! pic.twitter.com/3qQecaRoiv — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 27, 2024