Reprodução/Instagram Reynaldo Gianecchini na em A Fazenda? Ator entrega participação no reality

Reynaldo Gianecchini abriu o jogo sobre os rumores da sua participação em A Fazenda 16. O ator apareceu nas redes sociais para revelar se estará no reality da Record.

Nos Stories do Instagram, o artista revelou que não recebeu o convite para estar na atração rural.

"Eu fico sempre curioso para saber como é que nasce um boato, né? Alguém que um dia acorda e fala vou criar uma fake news e vou começar a espalhar isso aí. Isso tudo para dizer que não eu não vou estar em ‘A Fazenda’", declarou ele.

Gianecchini ainda avaliou uma participação em um confinamento. "Nunca foi cogitada essa hipótese, nunca chegou a mim nenhum convite e nunca pensei em fazer esse reality. Que louco, né?", disse.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp