Reprodução/Viva Atriz da Escolinha do Professor Raimundo relata assédio de ator nos bastidores

Claudia Mauro, conhecida como a intérprete de Capitu em Escolinha do Professor Raimundo, revelou que foi vítima de assédio de um dos atores nos bastidores do humorístico da Globo.

A atriz contou que ele a perseguia e chegou a oferecer dinheiro para que ela ficasse com ele. Na época, a artista era casada com o atual marido, Paulo César Grande.

"Um ator cismou comigo num grau... Ele ligava lá em casa com convite para sair. Teve uma vez, em uma carona, que ele falou: 'Eu te pago, quanto você quer para ficar comigo?'", disse ela em entrevista à revista Caras.

Sem revelar o nome, Claudia contou que ele era mais velho, já morreu e fazia apenas participações na atração.

A veterana comentou que por ele ser de uma outra geração, via essas atitudes como uma maneira de conquistar. "A pessoa envelhece, mas por dentro ela continua sendo o que sempre foi", declarou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

