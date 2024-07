Reprodução/Instagram Carolina Dieckmann mostra habilidades no ioga

Carolina Dieckmann impressionou os fãs nas redes sociais ao mostrar suas habilidades no ioga, nesta sexta-feira (26). A atriz, que está hospedada em um hotel em Brasília, compartilhou registros em que posa de cabeça para baixo.

“O equilíbrio perfeito”, disse uma fã. Linda até de cabeça pra baixo!", escreveu outra. Simplesmente maravilhosa", elogiou uma terceira. “Muito bom. Fui tentar e quase quebrei o pescoço”, brincou um internauta.

Na última quarta-feira (24), a atriz, de 45 anos, fez um desabafo sobre os comentários negativos que recebe de alguns internautas ao compartilhar fotos em que posa de biquíni nas redes sociais, já que, de acordo com essas pessoas, ela estaria “muito velha” para isso.

"Eu acordei feliz me sentindo bonita numa manhã de quarta-feira e resolvi publicar uma foto de biquíni que eu mesma tirei nesse dia. Rapidamente, algumas pessoas apareceram nos comentários falando o quanto eu parecia péssima, velha, como se aquela publicação tivesse sido uma afronta para a sociedade. Algumas pessoas pareciam estar torcendo para eu reconhecer no espelho aquela mulher que elas estavam descrevendo nos comentários", disse.

"Minha pele já não é boa o bastante? O cabelo já não é bom o bastante? O corpo já não é bom o bastante? Como se o auge da minha vida e da minha carreira já tivesse passado. O que seria certo, então? Não publicar mais nenhuma foto? Me tornar invisível?", questionou.

"Eu sinto decepcionar, mas sim, a minha idade chegou. E com a minha idade chega junto todos os auges que eu ainda posso viver em cada nova fase. Eu continuo olhando no espelho e vendo a mulher incrível que eu sou. Cada vez que você ouvir 'a idade chegou', corrija a frase para 'o seu auge chegou', porque você precisa ver no espelho a mulher que tem uma trajetória incrível de conquistas e os auges que você ainda tem pela frente. Se olha no espelho, vai", finalizou.