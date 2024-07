Reprodução Americana Lauren Harkins





Uma mulher de 33 anos ganhou destaque nas redes sociais ao revelar que mantém sua virgindade devido a seus "padrões elevados".

Lauren Harkins, que compartilha vídeos no Instagram, costuma relatar detalhes de sua vida sem experiências sexuais para seus seguidores. A loira do Maine, nos Estados Unidos, afirma nunca ter tido um relacionamento e se autodenomina "sua favorita que floresceu tarde".

Ela acredita que pode inspirar outras pessoas a adotarem um estilo de vida "mais exigente" que valorize "altos padrões".

Em vídeos recentes no Instagram, Lauren aparece dançando e cantando "Return to Innocence" do Enigma. O texto que surge na tela diz: "Ninguém tem padrões mais altos e uma pele mais grossa do que uma virgem de 33 anos".

"Estou fazendo da minha missão ser a voz para as pessoas legais e normais que estão por aí", afirmou.

No vídeo, Lauren ainda escreveu as legendas: "Feministas radicais: Tão patriarcal!" e "Manos red pill (ideia de que a infelicidade e o insucesso sexual dos homens são culpa das mulheres): Carne fora da validade".

Uma seguidora comentou: "Então você não entendeu o que é feminismo radical". Outra escreveu: "Vai garota! Eu queria ser você!". "Eu acho que muitas feministas radicais aplaudiriam isso. De qualquer forma, é ótimo que você faça o que quiser com seu corpo", acrescentou outra pessoa.