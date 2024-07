Reprodução/Instagram Família do maquiador das famosas encontrado morto esclarece o ocorrido

A família de Vinícius Walister se pronunciou sobre a morte do maquiador através de uma carta aberta, enviada ao Hugo Gloss. O profissional, conhecido como maquiador das famosas, foi encontrado morto em seu apartamento na segunda-feira (22).

No texto, a família explicou que o jovem de 28 anos lutava contra a depressão. De acordo com ele, Vinícius "enfrentou desafios pessoais ao longo de sua vida" e que "embora muitas vezes aparentasse ser uma pessoa alegre, lutava contra dificuldades e traumas".

"Ele perdeu essa batalha para a depressão, uma doença séria que o levou a um momento de desespero", lamentaram eles.

Ainda na carta, eles informaram que o corpo do maquiador foi levado para o estado natal, Mato Grosso, onde foi enterrado "próximo a seus familiares, amigos e todos o amavam".

Vinicius iniciou sua carreira como maquiador em Cuiabá, no Mato Grosso, antes de se mudar para São Paulo em 2022. Ele residia em um apartamento no bairro Jardim Paulista, onde seu corpo foi encontrado.

