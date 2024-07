Reprodução Ex-BBB revela estar há 22 dias sem tomar banho após cirurgia; veja o motivo

A ex-BBB Paula Freitas surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar estar há 22 dias sem tomar banho. Através da publicação, a biomédica explicou que decidiu alterar o hábito de limpeza para auxiliar a recuperação da cirurgia estética. Recentemente, ela passou por uma remodelação de costela para afinar a cintura.



Embora não esteja tomando banho convencional, Paula disse estar se higienizando com lenços e enxágues localizados.

"Foi uma escolha minha ficar sem tomar banho depois da cirurgia. Eles [os médicos] me pediram apenas dez dias de asseio [limpeza sem uso de água corrente]. Mas, acreditem, estou prolongando os dias justamente porque eu quero que as cicatrizes da cirurgia onde entraram as cânulas, tudo bonitinho, não fiquem úmidas e sarem mais rápido", explicou.

A ex-BBB apontou que tem recebido olhares estranhos para a decisão de não tomar banho, mas garantiu que não está sendo afetada por nenhum mau cheiro.

"E, acreditem, está sarando mais rápido. Só que estou sem banhar. Quando eu banho é literalmente só da cinturinha para baixo, quando não dá mais. E, da cintura para cima, não estou tomando banho! É só asseio mesmo, gente. Passo um lenço umedecido. E aí me falam: 'Ah, Paula, que nojo, que nojo'. Nada. Estou cheirosa", completou ela.

A remodelação de costela é mais um procedimento estético na lista da influenciadora. Após deixar o Big Brother Brasil, Paula se submeteu a uma lipoaspiração HD, preenchimento facial, harmonização do bumbum e implante de silicone nos seios.

No Instagram, a ex-sister disse estar feliz pelas mudanças corporais. "Vou dar continuidade a algo que eu comecei há um ano: que é construir o corpo que eu sempre sonhei. Não é da minha estrutura ter a cintura fina, mas ter mais bumbum, mas agora eu quero ter o bumbum e a cintura fina também".

Paula Freitas do BBB 23 após cirurgias Reprodução Paula Freitas do BBB 23 após cirurgias Reprodução Paula Freitas do BBB 23 após cirurgias Reprodução Paula Freitas do BBB 23 após cirurgias Reprodução